Volkan Demirel: Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz

Spor Toto Süper Lig ’in 14. haftasında Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, İstanbul'da meydana gelen patlama nedeniyle çok üzgün olduğunu vurguladı, "Bu tarz şeylerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. Ölen vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralıların sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Bu tarz konular olunca futbol adına konuşacak fazla bir şey olmuyor. Kazandık, 1-0. Onların da durumu belli, bizim de durumumuz belli. Maçla ilgili fazla söylenecek bir şey yok. Vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)







