Volkan Demirel: Beni ben yapan Fenerbahçe’dir

Süper Lig 'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

17 yıl kalesini koruyup efsane olduğu, 2 yıl antrenörlük yaptığı Fenerbahçe’ye ilk kez rakip olacak olan Volkan Demirel, tek düşüncesinin Karagümrük olduğunu belirtti ve Türk futboluna elinden geldiğince yararlı olmaya çalışacağını dile getirdi.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"İçimdeki heyecan kıpır kıpır. Beni ben yapan Fenerbahçe’dir. Tek düşüncem Karagümrük. Sorumluluklarım var. Elimden gelen mücadeleyi vermek için sahaya çıkacağım. Türk futboluna elimden geldiğince yararlı olmaya çalışacağım. Fenerbahçeli taraftarların şu an beni desteklemelerini bekleyemem ama gönüllerinin benimle olduğunu biliyorum."



