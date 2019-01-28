Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

Volkan Demirel Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Volkan "arma için sonuna kadar savaşacağız" ifadesini kullandı.

Volkan'ın yaptığı açıklamalar...

Uzun zaman sonra burada sahaya çıktım ve çok güzel bir atmosfer vardı. Biz Fenerbahçeliyiz, onlarla birlikte burada olmayı çok özlemişim.

Şükürler olsun ki güzel bir galibiyet aldık. Camia adına çok önemli maçtı. Duran topu da inşallah düzelteceğiz. Her şeye rağmen stat doluydu, hepsine teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin konumu ne olursa olsun bu arma için savaşacağız. Buralardan çıkacağız.