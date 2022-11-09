Volkan Demirel: Aradan sonra daha iyi bir Hatayspor izleteceğiz

Başakşehir’le 3-3 berabere kalan Hatayspor’da teknik direktör Volkan Demirel, geleceğe dair umutlu konuştu.

Takımından ve verdikleri reaksiyondan çok memnun olduğunu belirten Volkan Demirel, “Başakşehir hem bu ligin, hem de Avrupa Ligi’nin en az gol yiyen takımı. Bu takıma karşı hem 3 gol atıyorsunuz, hem de kalenizde sadece kenar ortalardan goller görüyorsunuz. Bunları analizini yapmamıza karşın yedik. Futbolda bunlar var. 3-3 bitmesine rağmen ben oyundan, takımdan, takımın verdiği reaksiyondan her şeyden çok memnunum. Üstüne koya koya giden bir takım var. İnşallah da ilerleyen haftalar için 1 maçımız kaldı. Bu maçı da en iyi şekilde oynayıp artık milli takım arasına gireceğiz. Dünya Kupası var. Sonrasında çok daha iyi bir Hatayspor izleteceğiz herkese” açıklamasında bulundu.