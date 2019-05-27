Volkan Demirel 8 hafta sonra

Tecrübeli file bekçisi, belki de Fenerbahçe’deki son karşılaşması olan Antalya mücadelesinde kritik kurtarışlara imza attı.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçe, sezonun kapanışını Kadıköy’de yaptı. Ancak en günde bile tribünleri boş bırakmayan taraftarlar, veda maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Mücadeleye gelen Sarı-Lacivertliler ise takımlarına büyük destek verdi.

Artık gözler UEFA’da...

Antalyaspor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu 6. sırada tamamlamayı başardı. Gözler UEFA’nın FFP konusunda vereceği kararlara çevrildi. Trabzonspor’a men cezası gelmesi halinde, Sarı- Lacivertliler, Avrupa Ligi bileti alacak. Ancak men tehlikesi Kanarya için de var.