Volkan daha ne yapsın

Yönetimle sorun yaşayarak kadro dışı kalan ve özür dileyerek tekrar kalenin sahibi olan Volkan Demirel, dün adeta farkı önledi.

Ümraniyespor’un her atağında kalesinde tehlike yaşayan tecrübeli file bekçisi, defansta bulunan Neustadter ve Skrtel’a sık sık uyarılanda bulundu. Fakat bu uyarılar fayda etmeyince, Ümraniyespor, Sarı- Lacivertliler’in defans arkasına her attığı top Volkan ile karşı karşıya kalmalarına neden oldu.

Volkan Demirel, Ümraniyespor’un 51. dakikada Atabey ve 52. dakikada Yasir ile bulduğu pozisyonlarda müthiş kurtararak, gole izin vermedi. 89. dakikada oyundan düşen Sarı- Lacivertliler, Leandrinho’nun şutunu izlemekle yetindi. Volkan Demirel’in bu gole yapacağı hiçbir şey yoktu.