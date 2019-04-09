Volkan Ballı'dan Fenerbahçeli futbolculara derbi seansı!

İdari Menajer Volkan Ballı, 15 günlük milli arada ikinci yarıda gelen oyunculara Galatasaray derbisinin önemini anlattı. Ballı, bu süreçte Moses’la da özel ilgilendi, motivasyon yükledi.

09 Nisan 2019, Salı 09:09
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Volkan Ballı'dan Fenerbahçeli futbolculara derbi seansı!

Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, milli arada terapi uyguladı. Sarı-Lacivertliler’in en başarılı dönemlerinde yönetim ve futbolcular arasında köprü olan Ballı, tekrar ruh yakalanması için çabalıyor. Galatasaray derbisinin önemini en iyi bilenlerden olan Ballı, yeni transfer edilen oyunculara, bu derbinin taraftar ve kulüp için ne değer taşıdığını da haftalar öncesinden anlatmaya başladı. Ballı, Moses’ın da uyum sürecini aşması için de uğraştı. 

BÜYÜK FUTBOLCUSUN 

Devre arasında gelen Moses’ın inişli çıkışlı performansı, adaptasyon sürecini atlamamasına bağlandı. Nijeryalı yıldızla özel olarak hem Ersun Yanal, hem de Volkan Ballı görüştü. Ballı, Moses’a “Sen büyük futbolcusun. Böyle maçlar oynadın. G.Saray maçı, taraftar için çok önemli. Senin daha fazla katkı vermen gerekiyor. Gol atıp kahraman olabilirsin. Senden çok şey bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Akşam

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