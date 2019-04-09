Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, milli arada terapi uyguladı. Sarı-Lacivertliler’in en başarılı dönemlerinde yönetim ve futbolcular arasında köprü olan Ballı, tekrar ruh yakalanması için çabalıyor. Galatasaray derbisinin önemini en iyi bilenlerden olan Ballı, yeni transfer edilen oyunculara, bu derbinin taraftar ve kulüp için ne değer taşıdığını da haftalar öncesinden anlatmaya başladı. Ballı, Moses’ın da uyum sürecini aşması için de uğraştı.

BÜYÜK FUTBOLCUSUN

Devre arasında gelen Moses’ın inişli çıkışlı performansı, adaptasyon sürecini atlamamasına bağlandı. Nijeryalı yıldızla özel olarak hem Ersun Yanal, hem de Volkan Ballı görüştü. Ballı, Moses’a “Sen büyük futbolcusun. Böyle maçlar oynadın. G.Saray maçı, taraftar için çok önemli. Senin daha fazla katkı vermen gerekiyor. Gol atıp kahraman olabilirsin. Senden çok şey bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Akşam