Fenerbahçe idari menajerlik görevine yeniden Volkan Ballı'yı getirdi. Daha önce Fenerbahçe'de 10 yıl görev yapan Volkan Ballı 2010-2011 yılında Aykut Kocaman ile yaşadığı anlaşmazlık yüzünden görevinden ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklama ile ikinci Volkan Ballı dönemi resmen başlamış oldu.

Volkan Ballı kimdir? Yeniden Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'de bir dönem menajerlik ve tercümanlık yapan Volkan Ballı'nın adı ilk olarak 1997 yılında Türk Vatandaşlığına geçmesinde de büyük rol oynadığı Uche'yi 1993 yılında Fenerbahçe'ye getirmesi ile duyuldu.

1995 - 2002 yılları arasında Fenerbahçe´de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Ballı, bu dönem içerisinde Uche, Högh ve Andersson gibi bir çok yabancı futbolcunun Fenerbahçe´ye gelmesinde rol oynadığı gibi aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti.

Volkan Ballı, 2003 yılının Şubat ayında o dönem Fenerbahçe´de Teknik Direktör olan Oğuz Çetin´in isteği üzerine Fenerbahçe´de uzun yıllar sürdüreceği idari Koordinatörlük görevine getirildi.

2004 yılının Ocak ayında Alex´i Fenerbahçe´ye getirme planları yapan Ballı, Daum´un da bu futbolcuyu istemesi ile uzun yıllar Fenerbahçe´ye hizmet edecek olan Alex de Souza´nın Haziran 2004´de Fenerbahçe´ye transfer olmasında büyük pay sahibi oldu.

7 yılı aşkın bir süre Fenerbahçe´de üstlendiği İdari Menajerlik görevinde başta Alex olmak üzere, Roberto Carlos ve Anelka gibi bir çok ünlü yıldızın Fenerbahçe´ye transferinde hep ön plana çıkan isim olan Volkan Ballı, Fenerbahçe´nin 100.Yıl Şampiyonluğu´nda da başarılı çalışmaları ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Aykut Kocaman´ın 2009-2010 sezonunda sportif direktörlüğe getirilmesi ile İdari Menajerlik görevinde ki yetkileri kısıtlanan Volkan Ballı, fikir ayrılığı yaşadığı Kocaman´ın 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe´ye teknik direktör olmasının ardından Fenerbahçe´de ki görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe Tribünlerinden gelmesi nedeniyle her zaman Fenerbahçe´li taraftarların "İçimizden Biri" diyerek bağrına bastığı, sadece taraftarların değil takım içerisinde Fenerbahçe´li futbolcularında her zaman en sevdiği isim olan Volkan Ballı, Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra da bir çok kulübün teknik heyetine katmak istediği isim oldu.

4 dil bilen ve uluslararası maçlarda idari yönden büyük tecrübeye sahip olan Volkan Ballı´nın adı Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra, ilk olarak geçtiğimiz sezon başında o dönem Şampiyonlar Liginde mücadele etme hazırlıkları yapan Bursaspor ile anılmıştı.