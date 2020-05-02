Volkan Ballı: Herkes bireysel çalışacak

Fenerbahçe’nin Futbol Takımı’nın İdari Menaceri Volkan Ballı, kulüp televizyonuna konuk oldu ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ballı şunları söyledi: “Koronavirüs hakkında belki de en çabuk tedbir alan takım biz olduk. Arkadaşlarımız da bunlara harfiyen uydular. Tüm futbolcuların evlerine spor aletleri gönderdik. Görüntülü çalışmalar yapıldı ve bugüne kadar devam edildi. Herkes buna uyum sağladı. Futbolcularımızdan 4 Mayıs itibarıyla Samandıra’ya gelmelerini istedik. 4’er futbolcu gelecek, 1 saat 15 dakika çalışacak. Kendi araçlarıyla gelecekler, koordinasyon çalışması yapacaklar ve bireysel olarak topla çalışılacak. Tesislerde durulmayacak. Soyunma odaları kullanılmayacak. Sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalar yapılacak. Oyuncularımızın sağlığı her şeyden önemli.” ‘Yaşamımız altüst oldu’ “TFF, Spor Bakanlığı ile alacağı karara göre bize net bir tarih verirse toplu çalışmalara başlanacak. Yeniden sezon başlıyormuş gibi bir görüntüyle karşı karşıyayız. En az 1 ay öncesinden çalışmalara başlamamız gerekiyor. 12 Haziran’da lig başlarsa 12 Mayıs’ta takım halinde çalışmamız gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği dönemde toplu çalışmalara nasıl başlayacağız bunu bilemiyorum. İnşallah ülkemiz adına her şey iyiye gider. Hepimizin yaşamı altüst oldu.”

‘Büyük gelir kaybı olacak’

“FIFA açıklama yaptı, sağlığın en önemli şey olduğunu söylendi. İşin ekonomik boyutu da var. Kulüpler, bu sürecin sonunda büyük gelir kayıpları yaşayacak. Kulüpler zaten çok büyük sorun yaşıyor, bu durum üzerine tuz ekti. Hayat normale dönecek ama bu kayıplar çok büyük.”

‘İşler daha iyiye gidiyor’

“UEFA önümüzdeki sezonki turnuvaların oynanması adına liglerin bir an önce bitirilmesini istiyor. Avrupa Şampiyonası’nı 1 sene ötelediniz, olabilir ama liglerin sonuçlarında Avrupa Kupaları’na gidilecek. İşler daha iyiye gidiyor gibi görünüyor ama rehavete kapılmadan kararlar alınması lazım.”