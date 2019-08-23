Loris Karius’un sakatlığının ardından kalede büyük bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği üzerine yedek kaleci arayışlarını hızlandırmıştı. Alman kaleci sahalara geri dönse de Siyah-Beyazlılar, bu bölgeyi garantiye almak için harekete geçti. Kara Kartal, daha önce de peşinde olduğu Volkan Babacan için Başakşehir ile el sıkıştı. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin önümüzdeki günlerde Siyah-Beyazlılar ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bonservis yok!

Siyah-Beyazlılar, Volkan Babacan transferinde ise bonservis ödemeyecek. Başakşehir ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Volkan için takas yöntemine başvuracak. Kara Kartal, kalecilerden Utku Yuvakuran ya da Ersin Destanoğlu’ndan birini bonservisiyle verecek. Ayrıca altyapıda yer alan 2 ya 3 genç futbolcu Turuncu- Lacivertli ekibe kiralanacak.