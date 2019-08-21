Volkan Babacan gidiyor, Muhammed Şengezer geliyor

Başakşehir, Bursaspor’un genç kalecisi Muhammed Şengezer’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu-Lacivertliler, bu transferi gerçekleştirdiği takdirde teknik direktör Okan Buruk, takımın tecrübeli eldiveni Volkan Babacan’ın ayrılmasına izin verecek.

İstanbul ekibinde transfer listesinin en başında Bursaspor’un 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer yer alıyor. Yeşil-Beyazlı ekiple görüşmelerde son aşamaya gelen İstanbul temsilcisi, genç eldiveni renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım yapmak hem de Mert Günok’un alternatifi olacak bir isim ile yola devam etmek istiyor.