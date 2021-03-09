Volibear, League of Legends dünyasında vahşi ve yırtıcı bir şampiyondur. Çok yönlü bir karakter olan Volibear şampiyonunu hem AD hem de AP olarak oynayabilirsiniz. Volibear şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları inceleyebilirsiniz.

Ebedi Fırtına Volibear

Volibear fırtınanın vücut bulmuş halidir. Dirençli, yıkıcı ve son derece vahşi bir şampiyondur. Freljord'un tundralarına gelmeden önce bile faniler ondan her korkarlardı. Yarı ilah sayılan haklıyla birlikte bu toprakları korumaya ant içen Volibear, uygarlığa derin bir nefret beslemektedir. Çünkü onun için uygarlık denen şey zayıflıktır.

Volibear, vahşi yaşamı seven ve kanın özgürce aktığı eski günlere dönmek için savaş vermektedir. Şimşek gibi iradesinin yanında dişleri ve pençeleri ile tam bir savaş makinesidir. Karşısına çıkan düşmanlardan asla korkmaz ve tüm cesareti ile saldırır.

Ebedi Fırtına Volibear Oynanış Biçimi

Fırtınanın Seçtiği, şampiyonun pasif skilidir. Şampiyonun can değeri 30%‘un altına düştüğünde, 6 saniye içerisinde belirli miktarda iyileşir. Skill aktif hale geldiğinde 2 dakika bekleme süresi mevcuttur.

Klavyeden Q tuşu ile yönlendirilen yetenek Dörtpençeli Fırtına, şampiyon dört ayaküstüne durarak 4 saniye kadar hareket hızı sağlar. Rakip şampiyonlara doğru koşarken, kazandığı hareket hızı daha çok artar. Bu süre içindeki ilk saldırısı fazladan fiziksel hasar verir.

Klavyeden W tuşu ile yönlendirilen yetenek Kuduz, skill pasif haldeyken her saldırıyla saldırı hızı kazandırır. Etki 3 kez birikir. Aktif halde ise 3 Kuduz etkisi biriktirdiğinde rakibi ısırır. Rakibin canının eksik olan her %1 kadarı başına yine %1 fiziksel hasar verebilir.

Klavyeden E tuşu ile yönlendirilen yetenek Haşmetli Kükreme, yakınındaki rakiplere büyü hasarı verir. 3 saniyeliğine yavaşlamalarını sağlar. Yavaşlama durumu belirli bir süre sonra azalarak kaybolur.

Son olarak klavyeden R tuşu ile yönlendirilen yetenek Fırtına Pençe, fırtınanın gücünü odaklayarak, 12 saniye boyunca bütün normal saldırılarının büyü hasarı vermesini sağlar. 3 rakibe daha sıçrayan şimşekler çakmasını sağladığı gibi en fazla 8 rakibe büyü hasarı verir.

Ebedi Fırtına Volibear S11 Rün Dizilimi

Volibear şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;

Azim

Hortlağın Pençesi

Tahrip

Kemik Zırh

Aşırı Büyüme

İlham

Sihirli Pabuçlar

Peksimet Teslimatı ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Ebedi Fırtına Volibear S11 Yetenek Skilleri

Şampiyonun, klavyeden W ile aktifleştirilen yeteneği Kuduz, oldukça etkili bir skilldir. Bir tank şampiyonu olmasına rağmen demage yani hasar verebilmektedir. Tam bir Late şampiyonu olan Volibear, oyunun en iyi tank karakterlerinin başında gelir ve takım savaşlarında oldukça etkilidir. Volibear şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;

Dörtpençeli Fırtına: 2- 8- 10- 12- 13

Kuduz: 3- 4- 5- 7- 9

Haşmetli Kükreme: 1- 14- 15- 17- 18

Fırtına Pençe: 6- 11- 16

Ebedi Fırtına Volibear S11 Counter Pickler

Etkili bir takım karakteri olmasına rağmen, Volibear şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Darius

Elise

Kayle

Teemo

Renekton

Ebedi Fırtına Volibear Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Üçlü Kuvvet

Ruh Gömleği

Warmog'un Zırhı

Çivili Zırh

Gargoyl Taşzırhı

Koruyucu Melek

Ebedi Fırtına Volibear Kostümleri

Ebedi fırtına olarak nam salmış Volibear şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Fırtına Efendisi Kostümü

Kuzey Fırtınası Kostümü

Rün Bekçisi Kostümü

Komiser Kostümü

Şimşek Yumruk Kostümü



