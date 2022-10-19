Voleybolda yeni sezon başlıyor

Dünya Şampiyonası'nın sona erip Milli mesainin de tamamlanmasıyla kulüpler bazında kadın voleybolunda 2022-2023 sezon başlıyor. Kulüpler açılışı ise AXA Sigorta Kupa Voley’de grup maçlarıyla yapacak.

21-22-23 Eylül tarihlerinde 4'er takımdan oluşan 3 farklı grupta takımlar tek devreli lig usulüne göre karşılaşacak. Ankara'daki A Grubu'nda Eczacıbaşı, Kuzeyboru, Sigorta Shop, Çukurova, Bursa'daki B Grubu'nda; THY, Aydın BŞB., Bolu, İlbank, İzmir'deki C Grubu'nda; Galatasaray , PTT, Sarıyer, Nilüfer ilk 2 sırada yer almak için mücadele edecek.

Geçen sezonu ilk sırada bitiren Vakıfbank ve Fenerbahçe ise direkt çeyrek finalde yer alacak. Kupa Voley'in ardından heyecan 2022 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla devam edecek.

İstanbul'da 29 Ekim oynanacak Vakıfbank ile Fenerbahçe arasındaki maçta kupa sahibini bulacak. Ve son olarak Sultanlar Ligi'nde yeni sezonu 1 Kasım'daki ilk hafta maçlarıyla start alıyor.