Voleybolda yeni ortak

Teknik spor giyim resmi tedarikçisi, Bil Group bünyesinde faaliyet gösteren aktif spor giyim markası Bilcee oldu. Bilcee, Sarı- Lacivertliler’in voleybol takımlarının yeni sezonda giyeceği kamp, antrenman ve maç günü ürünlerini özel olarak tasarladı. Bu anlaşmayla birlikte taraftarlar ilk kez voleybol takımlarının ürünlerini de satın alabilecek. Formalar stattaki ve Dereağzı Tesisleri’ndeki Fenerium Mağazası ile İstanbul Olivium AVM’de yer alan Bilcee mağazasında satışa sunulacak. Ayrıca www.fenerium.com ve www.bilcee.com üzerinden de formalar satın alınabilecek.