Voleybolda Uluslar Ligi heyecanı Ankara’ya taşınacak

2019 FIVB Kadınlar Uluslar Ligi’nin 5. ve son hafta maçları başkentte oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, Uluslar Ligi’nin son hafta maçında Ankara’da Brezilya, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Maçlar 18-20 Haziran’da TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Kadınlar Uluslar Ligi 5. hafta maç programı şöyle:

18 Haziran Salı:

16.00 Brezilya - İtalya

19.00 Türkiye - Belçika

19 Haziran Çarşamba:

16.00 Belçika - Brezilya

19.00 Türkiye - İtalya

20 Haziran Perşembe:

16.00 İtalya - Belçika

19.00 Türkiye - Brezilya