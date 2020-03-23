Voleybolda son durum!

Küresel kriz haline gelen koronavirüs salgını, tüm dünyada spor organizasyonlarını büyük ölçüde etkiledi. Uluslararası arenada başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ertelenirken bunun gibi daha birçok turnuva ya askıya alındı ya da iptal edildi. Ulusal liglerde de durum aynı. Ve bu salgın ‘Pandemi’ seviyesinden düşmediği sürece belirsizlik devam edecek.

Kısa zamana geniş program

Türkiye’de de 19 Mart’ta tüm ligler ertelendi. Bu karar öncesinde voleybolda normal sezon hem erkekler hem de kadınlarda sona vermişti. Ancak sezonun bitmesi, programın yoğunluğunu azaltmış durumda değil. Çünkü normal şartlarda mayıs başında şampiyon olan takımların belli olması gerekiyor. Ancak mart sonundayız ve çeyrek final ve yarı final seri maçlarına dahi başlanmış değil. Önümüzde de kısa bir zaman ancak henüz bitmemiş geniş bir takvim var. Ayrıca bazı kulüplerimizin Avrupa Kupaları’nda mücadelesini sürdürüyor olması koşulları daha da zorlaştıracak.

Altın sete dönülebilir!

En büyük sorun ise, salgının gidişatının belirsizliği... Böyle olduğu sürece de yeni takvimin başlama tarihini netleştirmek neredeyse imkansız. Bir diğer sorun da Türkiye Ligi’nde yeni fikstürü yapmak için 17 Mart’ta tüm kupalarında erteleme kararı alan Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) nasıl bir yol izleyeceği. Çünkü federasyonun da yeni takvim için CEV’le birlikte çalışması gerekiyor. Belki yeni takvim oluşturulurken, Play-Off’lar kazanılmış maç yerine -eşitlikte 3. ya da 5. maça gidilmesi için- altın set kuralı seçeneği düşünebilir. Şu anda her şey, corona virüsün gidişatına bağlanmış durumda.



