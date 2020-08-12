Voleybolda program belli oldu...

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nde yapılan kura çekimi ile 2020-2021 maç fikstürlerinin belli olduğunu açıkladı.

12 Eylül'de başlayıp, 28 Şubat 2021'de sona erecek Sultanlar Ligi ilk hafta programı şöyle oldu: THY-Sarıyer, Fenerbahçe-Beşiktaş, Aydın BBSKGalatasaray, Eczacıbaşı-Yeşilyurt, Karayolları-VakıfBank, Nilüfer- Beylikdüzü, Çan Gençlik-İlbank, PTT - Kuzeyboru.

13 Eylül'de başlayacak olan ve 6 Mart'ta bitecek olan AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise ilk hafta şöyle: Haliliye- Altekma, Fenerbahçe-Sorgun, Arkas Spor-Galatasaray, Tokat Bld.- Arhavi, Halkbank-Afyon, İstanbul- Bursa BBSK, İnegöl Belediye-Ziraat Bankası, Spor Toto-Solhan Spor.