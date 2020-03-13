Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
14.00 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek)
16.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (Başkent)
15 Mart Pazar:
14.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
14.00 AtlasGlobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)
16 Mart Pazartesi:
19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)
15.00 Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor (Başkent)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)
17.30 Spor Toto-Arkas Spor (Başkent)
İSTANBUL (AA)