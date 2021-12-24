Voleybolda Muharrem Hasbi A.L. Balıkesir şampiyonu

Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi final maçında Gönen Anadol u Lisesi ile karşılaştı. Müsabakayı Muharrem Hasbi A.L.si 3 - 0 kazanarak il birincisi oldu. Okul takım antrenörleri Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Güçlü ve Murat Sarp ile Müdür Yardımcısı Veysel Gökmenden oluşan ekip dönem başından beri yaptıkları hazırlıklarının semeresini alarak, Balıkesir İl birincisi olarak, gruplarda temsil etmeye hak kazandı. Ender Burak Yüksel ,Semih Aldağ, Yunus Emre Bozan, Mert Kurt, Berkan İnan, Kadir Dülger , Ekrem Akkuzu, Mehmet Güleç, Harun Satılmış ,Berat Tosun, İbrahim Emre Çağlancı, Ahmet Muhammet Bayhan ,Mertcan Atalay, Muhammet Talha Koç'tan oluşan okul takımını Okul Müdürü Mutasım Ateş İkinci defa il birincisi olan takımın antrenörleri, idareciler ve sporcuları başarılarından dolayı kutladı.

İHA