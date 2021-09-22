Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 2 hafta maçlarının programı şöyle:

1. Hafta

8 Ekim Cuma:

16.00 Bolu Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Karaçayır)

9 Ekim Cumartesi:

13.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)

13.00 VakıfBank-Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 Galatasaray -PTT (Burhan Felek Vestel)

15.00 Mert Grup Sigorta-Karayolları (Başkent)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

2. Hafta

12 Ekim Salı:

15.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)

16.00 Karayolları-Bolu Belediyespor (Başkent)

16.00 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)

18.30 PTT-Mert Grup Sigorta (Başkent)

18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Mimar Sinan)