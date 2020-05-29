Voleybolda iki gruplu lig planlaması!

Federasyon’un, Milli Takım’ın olimpiyatta ülkemizi temsil etmesi ve ligin 16 takımla oynanmasını göz önüne alarak 2020- 2021 sezonu için yeni bir sistem üzerinde çalıştığı belirtildi. Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, “Yeni sezon için hem Milli Takım’a zarar vermemek hem de kulüpleri mutsuz etmemek adına bir program çalışması yapılıyor. 16 takımlı lig çok kolay değil, herhalde iki gruplu lig planlaması yapılacak” diye konuştu.