Voleybolda heyecan başlıyor

Koronavirüs pandemisi tüm spor branşlarında olduğu gibi voleybolda da 2020 sezonunun iptal edilmesine neden olmuştu. Türkiye mart ayından itibaren karantinaya girmiş, haziranla birlikte de normalleşme sürecine başlamıştı. 5 aydır heyecanın yaşanmadığı voleybolda artık yeni sezon için geri sayıma girildi... Transfer çalışmaları sonrası, takımlar uzun bir sürenin ardından geçen ay ilk kez salon antrenmanı yapmaya başladı. Ve federasyon da yeni sezonda takvimini açıkladı. Buna göre; daha önce 16 takımla oynanacağı belirlenen Sultanlar ve Efeler Ligi'nin ilk haftası 12- 13 Eylül tarihlerinde başlayacak.

Ligde baraj etabı oynanmayacak

Yeni sezonda, bu kez baraj etabı oynanmayacak. Yani lig etabı tamamlandığında son 4 sırayı alan takımlar 1. Lig'e düşecek. Geçtiğimiz yıllarda ise lig etabını son 4 bitiren takımlar baraj etabına oynar ve turnuva sonunda, belirlenen sıralamaya göre son 2 takım küme düşerdi. Avrupa Kupaları'na katılacak kulüpleri de, lig etabının ardından ilk 8'e kalan takımların yapacağı Play-Off'lar sonrası oluşacak sıralama belirleyecek.