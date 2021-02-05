Voleybolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Mimar Sinan)
7 Şubat Pazar:
13.00 İlbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray)
15.30 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.30 Karayolları-Sarıyer Belediyespor (TVF Başkent)
18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sistem9 Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel Voleybol)
8 Şubat Pazartesi:
20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (Vakıfbank Spor Sarayı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Arhavi Voleybol-Solhanspor (Arhavi)
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor (Haldun Alagaş)
15.00 Spor Toto-Arkas Spor (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)
7 Şubat Pazar:
16.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart (Sorgun)
20.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)
AA