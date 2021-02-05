Voleybolda haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Mimar Sinan)

7 Şubat Pazar:

13.00 İlbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray)

15.30 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.30 Karayolları-Sarıyer Belediyespor (TVF Başkent)

18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sistem9 Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel Voleybol)

8 Şubat Pazartesi:

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (Vakıfbank Spor Sarayı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Arhavi Voleybol-Solhanspor (Arhavi)

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor (Haldun Alagaş)

15.00 Spor Toto-Arkas Spor (TVF Başkent)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)

7 Şubat Pazar:

16.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart (Sorgun)

20.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kulübü)

AA