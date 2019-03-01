Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi’ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Burhan Felek)
16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)
17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
3 Mart Pazar:
14.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
16.30 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
16.30 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
3 Mart Pazar:
14.00 Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
16.30 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş (Anafartalar)
18.30 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek)
AA