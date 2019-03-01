Voleybolda haftanın programı

Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 21. hafta müsabakaları oynanacak.

01 Mart 2019, Cuma 10:26
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Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi’ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Burhan Felek)

16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

3 Mart Pazar:

14.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

16.30 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

16.30 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

3 Mart Pazar:

14.00 Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

16.30 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş (Anafartalar)

18.30 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek)

AA

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