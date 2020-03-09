Voleybolda finalistler belirlendi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Türkiye yarı final Antalya grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda 2019- 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Türkiye yarı final voleybol karşılaşmaları yapıldı. Kızlar ve erkeklerde 8'er takımın yer aldığı karşılaşmalar sonucunda, küçük kızlar kategorisinde İzmir Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu ve Alanya Özel Hamdullah Emin Paşa Ortaokulu ile küçük erkekler kategorisinde Tokat 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Ortaokulu ve Konya Fevzi Çakmak Ortaokulu finale kaldı. Finale kalan takımlar 19- 23 Mart tarihinde Çankırı'da Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

Karşılaşmada finale kalan takımlara başarı belgeleri ve madalyaları Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya tarafından verildi.

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