Voleybolda final maçı ne zaman? Türkiye-Sırbistan finali...

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya’yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan’ın rakibi oldu.

Türk Milli Takımı, Ankara Arena’da tıklım tıklım dolu tribünler önünde, turnuvaya en çok katılım gösteren takımlardan Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu geçen mücadelede Polonya’yı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda finale adını yazdırırken, son şampiyon Sırbistan’ın da rakibi oldu.

Sultanlar, 8 Eylül Pazar günü saat 19:30'da Sırbistan ile final maçında karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen olarak yayınlanacak.

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Sırbistan’ın mağlubiyeti yok

Yarı finalde İtalya’yı 3-1’le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası’nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Sırbistan’ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı yarın saat 19.30’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

Saat 17.00’de ise İtalya ile Polonya, üçüncülük maçında karşı kaşıya gelecek.