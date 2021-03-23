Voleybolda Erkekler 1. Lig’e yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, başkent Ankara’daki Beştepe Voleybol Salonu’nda oynanan Erkekler 2. Lig final müsabakaları, gruplarda oynanan üçüncü ve son karşılaşmalarla tamamlandı.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Ürgüpspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler ve Develi Belediyespor, 2021-2022 sezonunda 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.