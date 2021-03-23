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Voleybolda Erkekler 1. Lig’e yükselen takımlar belli oldu

Voleybol Erkekler 2. Lig’de tamamlanan final müsabakalarının ardından, 1. Lig’e çıkan 4 takım belli oldu. Final müsabakaları tamamlanırken Ürgüpspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler ve Develi Belediyespor, Erkekler 1. Lig’e yükseldi.

23 Mart 2021, Salı 21:24 Son Güncelleme:
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Voleybolda Erkekler 1. Lig’e yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, başkent Ankara’daki Beştepe Voleybol Salonu’nda oynanan Erkekler 2. Lig final müsabakaları, gruplarda oynanan üçüncü ve son karşılaşmalarla tamamlandı.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Ürgüpspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler ve Develi Belediyespor, 2021-2022 sezonunda 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

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