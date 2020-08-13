Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası başlıyor
Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA, 2020-2021 voleybol sezonu hazırlıkları kapsamında dörtlü turnuva düzenleyecek. Üç gün sürecek turnuvaya Eczacıbaşı VitrA’nın yanı sıra Galatasaray, Türk Hava Yolları ve Sistem9 Yeşilyurt katılacak.
Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA, 2020-2021 voleybol sezonu hazırlıkları kapsamında dörtlü turnuva düzenleyecek. Eczacıbaşı Spor Salonu’ndaki turnuva yarın başlayacak. Organizasyonda ev sahibi Eczacıbaşı VitrA’nın yanı sıra Galatasaray, Türk Hava Yolları ve Sistem9 Yeşilyurt mücadele edecek.
Maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz olacak. Turnuva öncesinde Eczacıbaşı Spor Salonu’ndaki hijyen ve sağlık önlemleri arttırıldı.
Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası’nın maç programı şöyle:
Yarın:
15.30 Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt
18.00 Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray
15 Ağustos Cumartesi:
15.30 Türk Hava Yolları-Galatasaray
18.00 Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt
16 Ağustos Pazar:
15.30 Galatasaray-Sistem9 Yeşilyurt
18.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları