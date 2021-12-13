Voleybolda dünya devleri kapışıyor! Vakıfbank, Fenerbahçe Opet...

İlk kez 1991'de düzenlenmeye başlayan ardından 1992, 1994 ve 2010'dan itibaren ara verilmeden gerçekleştirilen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, pandemi nedeniyle verilen 1 yıllık ara sonrası yeniden sahne alıyor. Türk takımların 6 altın madalya kazandığı ve en çok şampiyonluk yaşayan ülke konumunda bulunduğu Dünya Kulüpler Şampiyonası'na 2021'de Ankara ev sahipliği yapacak. 15-19 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet mücadele edecek.

Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor

Fenerbahçe Opet A Grubu’nda İtalya’dan A. Carraro Imoco Conegliano ve Brezilya’dan Dentil Praia Clube’yle, VakıfBank ise B Grubu’nda Kazakistan’dan Altay ve Brezilya’dan Minas Tenis Clube’yle mücadele edecek. Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek. Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti. En son 2012'de kürsüde yer alan Fenerbahçe'nin bu şampiyonada 1 altın, 1 bronz madalyası bulunurken Vakıfbank ise şampiyonada en çok altın madalya kazanan kulüp konumunda. SarıSiyahlılar'ın 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası var.