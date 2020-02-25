Voleybolda dereceye girenler ödüllendirildi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (DHA)- FİNİKE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen voleybol müsabakalarında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Finike'de, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Kız ve Küçük Kız Voleybol müsabakaları yapıldı. Toplamda 11 okulun katıldığı voleybol müsabakalarında yıldız kızlarda Çavdır Ortaokulu birinci, İncirağacı Ortaokulu ikinci, Atatürk İlkokulu üçüncü oldu. Küçük kızlarda ise Özel Sancak Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, İncirağacı Ortaokulu üçüncü oldu. 5 gün süren müsabakalarda dereceye giren okullar için Finike Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. İlk dörde giren takımlara kupa ayrıca başarılı olan sporculara da madalya verildi.

Ödül törenine Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aktar, Milli Eğitim Müdürü Hızır Güneş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Ali Özbek, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kabul, beden eğitimi öğretmenleri, okul müdürleri katıldı.

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