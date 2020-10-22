Fenerbahçe ilk sette Hidalgo’nun sayısıyla 21- 20 öne geçse de 29-27’yle kaybetti. İkinci sette de büyük bir çekişme yaşandı. 9-9 ve 18-18’de skorun eşitlendiği seti Fenerbahçe 25-23 kazandı, durumu 1-1 yaptı. Galatasaray’ın 12-11 öne geçtiği 3. oyunu ise Fenerbahçe 27-25 alıp 2-1’lik üstünlüğe ulaştı. Teknik molanın 12-9 Fenerbahçe’nin üstünlğü ile geçilen son sette avantajını koruyan Sarı- Lacivertliler salondan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Metin Toy 29, Hidalgo ise 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 9 maç oynayan Fenerbahçe 8. galibiyetini aldı. Galatasaray ise