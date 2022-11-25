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Voleybolda başkent derbisi öncesi buluşma

Erkekler Voleybol Ligi’nde başkent derbisinde karşı karşıya gelmeye hazırlanan Halkbank ve Ziraat Bankkart, maç öncesinde bir araya geldi.

25 Kasım 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Voleybolda başkent derbisi öncesi buluşma

Erkekler Voleybol Ligi sezonun 10. haftasında karşılaşacak olan Halkbank ve Ziraat Bankkart bir araya geldi. Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden, ligde birinci ve ikinci olarak sıralanan Halkbank ve Ziraat Bankkart ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Halkbank başantrenörü Taner Atik, Ziraat Bankkart başantrenörü Mustafa Kavaz, Halkbank Takım Kaptanı Aslan Ekşi ve Ziraat Bankkart Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül katıldı. İki tarafta yarın oynanacak maça bütün başkentli voleybolseverleri davet ettiklerini söyledi. 

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