Voleybolda başkent derbisi öncesi buluşma

Erkekler Voleybol Ligi sezonun 10. haftasında karşılaşacak olan Halkbank ve Ziraat Bankkart bir araya geldi. Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden, ligde birinci ve ikinci olarak sıralanan Halkbank ve Ziraat Bankkart ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Halkbank başantrenörü Taner Atik, Ziraat Bankkart başantrenörü Mustafa Kavaz, Halkbank Takım Kaptanı Aslan Ekşi ve Ziraat Bankkart Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül katıldı. İki tarafta yarın oynanacak maça bütün başkentli voleybolseverleri davet ettiklerini söyledi.