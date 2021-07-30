2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın yedinci gününde voleybol erkeklerde dördüncü maçlar oynandı ve çeyrek finale çıkan 4 ülke belli oldu.
Tokyo’da Ariake Arena’da oynanan karşılaşmaların ardından, A Grubu’nda Polonya ve İtalya, B Grubu’nda ise Rusya Olimpiyat Komitesi ile Brezilya adlarını son 8 takım arasına yazdırdı.
Gruplarda son maçlar 1 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Günün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Kanada-Venezuela: 3-0
Japonya-Polonya: 0-3
İtalya-İran: 3-1
B Grubu:
Brezilya-ABD: 3-1
Arjantin-Tunus: 3-2
Rusya Olimpiyat Komitesi-Fransa: 1-3