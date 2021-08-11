Voleybolda 1. lig 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1. Ligi’nin ve Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nin yeni sezon fikstür çekimi, federasyonun Ankara’daki merkezinde yapıldı. Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, fikstür çeklişi öncesi yaptığı konuşmada, "2021-2022 voleybol sezonu kura çekimini gerçekleştiriyoruz. 2021-2022 sezonunda tüm takımlarımıza hayırlı ve sağlıklı bir sezon olması dileğiyle başarılar diliyorum." dedi.

Erkekler 1. Lig A ve B Grubu’nda 1. devre karşılaşmaları 9 Ekim-18 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 9 Ocak-20 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu’nda 1. devre karşılaşmaları 10 Ekim?19 Aralık 2021 tarihlerinde, 2. devre karşılaşmaları 8 Ocak?19 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak.

Erkekler 1. Lig A Grunda 1. hafta maçları şöyle:

Alanya Belediyespor- Saint Joseph

Ürgüp Spor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Milas Belediyespor- Kütahya Belediyespor

Bigadiç Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor

Konya Büyükşehir Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor

Hekimoğlu GCT Bursa Vol. İHT- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor

Erkekler 1. Lig B Grunda 1. hafta maçları şöyle:

Malatya Büyükkşehir Belediyespor- TED Ankara Kolejliler

Develi Belediyespor- Maliye İhtisas

Melikgazi Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

Haliliye Belediyespor- TÜRŞAD

Akkuş Belediyespor- Erzin Yeşilkent Spor

Hatay Spor- Niksar Belediyespor

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A Grubu’nda 1. hafta maçları şöyle:

Beşiktaş - İsytanbul Büyükşehir Belediyespor

Sivrihisar-Mihalıççık

Göztepe -Sakarya Voleybol

Fenerbahçe Terrazzo-Karşıyaka

Edremit Belediye Altınoluk- Çanakkale Belediyespor

Fethiye Bahçeşehir Koleji-Muratpaşa Belediyespor

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nda 1. hafta maçları şöyle:

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor

İlbank-Çukurova Belediyespor

Büyükçekmece Vol. Akd- OSB Teknik Koleji

Numune Gençlik-Adam Voleybol

TED Ankara Kolejliler-Merinos

Kalecik Belediyespor- Vakıfbank