Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol ve futsal turnuvaları tamamlandı.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla düzenlenen voleybol ve futsal turnuvaları sona erdi. Futsalda Kadir Demir İlk ve Ortaokulu, voleybol kadınlarda Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu, erkeklerde ise Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu şampiyon oldu.

Final günü sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

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