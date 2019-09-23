Suriyeli olduğu söylenen 10 göçmen İsviçre'ye gitmek isterken Atina Havalimanı'nda yakalandı.

Göçmenlerin İsviçre'ye gitmek için başvurdukları yöntem ise dikkat çekti.

Voleybol takımı görüntüsü veren 10 göçmenin aynı eşofmanları giydiği ve ellerinde spor çantaları ile voleybol toplarını taşıdıkları görüldü.

Grup Ukrayna pasaportları sebebiyle tutuklandı.

Yunanistan, Avrupa'ya geçiş adına göçmenler için önemli bir yer. Bu yıl 36 bin kişinin ülkeye giriş yaptığı bildiriliyor.

Ayrıca Yunanistan polisinin birçok göçmene şiddet uyguladığı da dünya medyasında yer almıştı.