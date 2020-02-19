Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde düzenlenen Voleybol Şampiyonası tamamlandı.

Demre Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen ve bir hafta süren şampiyona, küçük, yıldız ve genç kızlar ile genç erkekler dallarında yapıldı. Şampiyonanın final maçlarında karnaval havası yaşandı. Final maçlarını Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mesut Dikili, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Benli, okul müdürleri, öğretmenler, salonu dolduran yaklaşık 1500 öğrenci ve vatandaş izledi.

Şampiyonada 6 takımın katıldığı küçük kızlar kategorisinin final maçında Köşkerler Ortaokulu, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nu 2-1 yenerek şampiyon oldu. Bu dalda ikinciliği 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, üçüncülüğü Şehit Adem Akın Ortaokulu kazandı. 9 takımın katıldığı yıldız kızlar final maçında 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Çevreli İmam Hatip Ortaokulu'nu 2-1 yenerek şampiyon oldu. Çevreli İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu.

8 takımın katıldığı genç kızlar dalında, Bil Fen Lisesi'ni 2-1 yenen Demre Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Bu dalda Bil Fen Lisesi ikinci, İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. 4 takımın katıldığı genç erkekler dalında lig usulü yapılan maçlar sonrası Demre Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Bu dalda ikinciliği Demre Ekol Lisesi, üçüncülüğü de İmam Hatip Lisesi aldı.

Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ve diğer protokol üyeleri verdi.

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