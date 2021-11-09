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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Fenerbahçe Opet: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 devirdi.

09 Kasım 2021, Salı 21:27 Son Güncelleme:
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Fenerbahçe Opet: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Fenerbahçe  Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Sarı-Lacivertliler rakibini 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel     

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut     

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erden, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Beliz Başkır)     

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)     

Setler: 25-17, 25-15, 25-11     

Süre: 71 dakika (24, 25, 22)    

İSTANBUL (AA)

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