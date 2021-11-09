Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Bolu Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti. Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.
Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Aneta, Özlem Güven, Irmak Gökcen, (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)
Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, İlkin Aydın, Gizem Güresen, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, (Planinsec, Sude Hacımustafaoğlu, Nilay Karaağaç, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Demirel, Loana, Zent, Gamze Kılıç)
Setler: 26-24, 15-25, 18-25, 18-25
Süre: 109 Dk. (35, 24, 24, 26)
BOLU (AA)