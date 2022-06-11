Ankara’da düzenlenen 2022 Voleybol Milletler Ligi grup etabı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan www.gonulluyuzbiz.gov.tr adlı web sitesi üzerinden yayınlanan gönüllü ilanına 433 genç başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen 50 gönüllü organizasyonda takımlar ve yabancı delegasyona rehberlik hizmeti, protokol hizmetleri, akreditasyon hizmetleri, basın hizmetleri ve doping kontrol alanlarında görev yaparak karşılaşmaların kusursuz geçmesi için çaba harcadı. Organizasyonun son gününde Belçika ile karşılaşan Filenin Sultanları karşılaşma sonunda galibiyet fotoğrafını organizasyonda gönüllü olarak çalışan gençlerle birlikte verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, “Gönüllü çalışmalarına önem veriyoruz. Gençlerimizin kendini her alanda geliştirebilecekleri ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev almaları için onlara yol gösteriyoruz. Bakanlığımız tarafından kurulan ‘GönüllüyüzBiz’ Platformu, gençlerimize deneyim kazanacakları imkanlar sunuyor. Son olarak Voleybol Milletler Ligi’nde Ankara Spor Salonu’nda canla başla çalışan ve organizasyonun güzel geçmesi için emek harcayan gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gönüllüyüzbiz Platformuna başvurup görev alan başarılı gönüllülerden bazıları organizasyonlardan sonra yurt dışında staj yapma imkânlarına kavuşurken, tüm gönüllüler sistemden alacakları gönüllü karnelerini CV’lerine ekleyerek iş başvurularında referans olarak kullanabiliyor.