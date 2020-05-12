Voleybol ligleri tescil edildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mart tarihinde Türkiye’deki birçok spor branşında liglerin ertelendiğini açıklamıştı. Dün de Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yönetim kurulu ile bir araya geldi. Bu doğrultuda Türkiye’de voleybol liglerinin geleceği hakkında birtakım kararlar alındı.

Başkan Üstündağ, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ni bu şekliyle tescil edildiğini ve liglerde şampiyon olmayacağını açıkladı. Üstündağ, konuyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16'şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonunda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz. Sıralama bizim için önemliydi. Tescil kararı, gelecek sezon Avrupa’ya gidecek olan takımları belirleyecek.