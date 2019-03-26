Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası’nda 39. kupa heyecanı

1980-1981 sezonundan itibaren CEV Kupası olarak oynanmaya başlanan, 2007-2008’den sonra CEV Challenge Kupası adını alan organizasyon bu sezon 39. kez düzenlendi. İtalyan ekiplerinin başarılı olduğu organizasyonda İtalya temsilcileri 21 defa kupaya uzandı.

Batı Almanya ekipleri 4, Alman ve Türk temsilcilerinin üçer kez şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda, Azerbaycan ve Rusya ekipleri ikişer, Romanya, SSCB ve Yunanistan temsilcileri ise birer kez kupayı kazandı.

Türk ekiplerinin 9. finali

CEV Challenge Kupası’nda 9. kez finalde mücadele eden Türk temsilcileri, daha önce 3 defa kupaya uzandı. VakıfBank Güneş Sigorta 2007-2008’de, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2014-2015 ve 2016-2017’de kupayı müzesine götürdü.

Organizasyonda 1992-1993’te Eczacıbaşı, 1995-1996’da Emlakbank, 2013-2014’te Beşiktaş, 2015-2016’da Trabzon İdmanocağı ve geçen yıl da Bursa Büyükşehir Belediyespor finale kadar yükselme başarısı gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor’un başarısı

Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor’un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 16’lı final turundan katıldığı organizasyonda sırasıyla Beşiktaş, Belçika’dan Hermes, Yunanistan temsilcisi AO Thiras ve son olarak da Slovenya ekibi GEN-I Volley’i eledi.

İtalyan ekibi karşısında ilk maçı 3-0 kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalya’nın Monza kentindeki müsabakayı 3-0 veya 3-1 kazanıp, ardından oynanacak altın sette kupayı kazanma mücadelesi verecek.

Kupayı kazananlar

Organizasyonda bu sezona kadar kupaya uzananlar şöyle:

Sezon Takım Ülke

1980-1981 SV Lohhof Batı Almanya

1981-1982 USC Münster Batı Almanya

1982-1983 SG JDZ Feuerbach Batı Almanya

1983-1984 Victoria Vill. Bari İtaya

1984-1985 Viktoria Augsburg Batı Almanya

1985-1986 Nelson Reggio Emilia İtalya

1986-1987 Civ e Civ Modena İtalya

1987-1988 Yoghi Ancona İtalya

1988-1989 Braglia Ceramica Reggio Emilia İtalya

1989-1990 Orbita Zaporozhye SSCB

1990-1991 Pescopagano Matera İtalya

1991-1992 Pescopagano Matera İtalya

1992-1993 Colli Aniene Roma İtalya

1993-1994 USC Münster Almanya

1994-1995 Ecoclear Sumirago İtalya

1995-1996 USC Münster Almanya

1996-1997 Alpam Roma İtalya

1997-1998 Cermagica Reggio Emilia İtalya

1998-1999 Centro Ester Napoli İtalya

1999-2000 Medinex Reggio Calabria İtalya

2000-2001 Cividini Vicenza İtalya

2001-2002 Edison Volley Modena İtalya

2002-2003 Asystel Volley Novara İtalya

2003-2004 Foppapedretti Bergamo İtalya

2004-2005 Pallavolo Sirio Perugia İtalya

2005-2006 Scavolini Pesaro İtalya

2006-2007 Sirio İtalya

2007-2008 VakıfBank Güneş Sigorta Türkiye

2008-2009 Vini Monteschiavo İtalya

2009-2010 Dresdner Almanya

2010-2011 Azerrail Bakü Azerbaycan

2011-2012 Lokomotiv Bakü Azerbaycan

2012-2013 Dinamo Krasnodar Rusya

2013-2014 Zarechie Odintsovo Rusya

2014-2015 Bursa Büyükşehir Belediyespor Türkiye

2015-2016 CSM Bükreş Romanya

2016-2017 Bursa Büyükşehir Belediyespor Türkiye

2017-2018 Olimpiakos Yunanistan

AA