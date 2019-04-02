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Voleybol Efeler Ligi’nde baraj etabı maçları başlıyor

İzmir’de oynanacak müsabakaların ardından son 2 sırayı alan ekipler 1. Lig’e düşecek.

02 Nisan 2019, Salı 10:56
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Voleybol Efeler Ligi’nde baraj etabı maçları başlıyor

Voleybol Efeler Ligi’ne veda edecek 2 ekip yarın İzmir’de başlayacak baraj etabı maçlarının ardından belli olacak.

Efeler Ligi’nde normal sezonun ardından son 4 sırayı alan İnegöl Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’ndeki baraj etabında mücadele edecek.

Normal sezonda alınan puanların taşınacağı statüde, 4 takım 2 devreli turnuva maçları oynayacak. Baraj etabı karşılaşmalarının ardından son 2 sırayı alan ekipler 1. Lig’e düşecek.

İlk devre maçlarının 3-5 Nisan’da oynanacağı baraj etabı 12-14 Nisan’daki müsabakalarla tamamlanacak.

Turnuvada yarın saat 14.00’te İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, saat 16.00’da ise İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

AA

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