Voleybol Efeler Ligi’nde baraj etabı maçları başlıyor

Voleybol Efeler Ligi’ne veda edecek 2 ekip yarın İzmir’de başlayacak baraj etabı maçlarının ardından belli olacak.
Efeler Ligi’nde normal sezonun ardından son 4 sırayı alan İnegöl Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’ndeki baraj etabında mücadele edecek.
Normal sezonda alınan puanların taşınacağı statüde, 4 takım 2 devreli turnuva maçları oynayacak. Baraj etabı karşılaşmalarının ardından son 2 sırayı alan ekipler 1. Lig’e düşecek.
İlk devre maçlarının 3-5 Nisan’da oynanacağı baraj etabı 12-14 Nisan’daki müsabakalarla tamamlanacak.
Turnuvada yarın saat 14.00’te İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, saat 16.00’da ise İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
AA