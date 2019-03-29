Voleybol Efeler Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Ligde play-off çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak. Peki, Voleybol Efeler Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

29 Mart 2019, Cuma 10:28
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Voleybol Efeler Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Voleybol Efeler Ligi’nde play-off çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Hidayet Türkoğlu)

14.00 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Tokat Ali Yücel)

15.00 Fenerbahçe-Maliye Piyango (Burhan Felek)

17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)

İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı çeyrek finalde ikinci maçlar, 2 Nisan Salı günü oynanacak.

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