Voleybol Efeler Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Voleybol Efeler Ligi’nde play-off çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Hidayet Türkoğlu)

14.00 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor (Tokat Ali Yücel)

15.00 Fenerbahçe-Maliye Piyango (Burhan Felek)

17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)

İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı çeyrek finalde ikinci maçlar, 2 Nisan Salı günü oynanacak.