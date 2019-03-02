Voleybol Efeler Ligi’nin 21. haftasında İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası’nı 3-1 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Efe Er)
Ziraat Bankası: Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic, Ghaemi (Volkan Done, Selim Demir, Ümit Demir, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18
Süre: 129 dakika (34, 36, 35, 24)