Voleybol Efeler Ligi | Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 3

Voleybol Efeler Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan derbi mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray bu skorla 3'üncü sırada 42 puanla yer alırken, Fenerbahçe ise 37 puanla 6'ncı sırada kaldı.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
GALATASARAY: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff (Can, Onurcan, Emin, Gergye
FENERBAHÇE: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Oliva (Caner, Ahmet, Oğulcan, Ferhat, İzzet
SETLER: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16
Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)