Voleybol Efeler Ligi | Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 3

Voleybol Efeler Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan derbi mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

02 Mart 2019, Cumartesi 17:12
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Voleybol Efeler Ligi | Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 3

Voleybol Efeler Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan derbi mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı. 

Galatasaray bu skorla 3'üncü sırada 42 puanla yer alırken, Fenerbahçe ise 37 puanla 6'ncı sırada kaldı. 

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

GALATASARAY: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff (Can, Onurcan, Emin, Gergye

FENERBAHÇE: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Oliva (Caner, Ahmet, Oğulcan, Ferhat, İzzet

SETLER: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)

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