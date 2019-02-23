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Voleybol Efeler Ligi | Fenerbahçe: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1

Voleybol Efeler Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe, İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 yendi.

23 Şubat 2019, Cumartesi 17:15
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Voleybol Efeler Ligi | Fenerbahçe: 3 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 1

Voleybol Efeler Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe, İkbal Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-1 yendi.

Salon : Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat Danzili

Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Bertuğ Öndeş)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Hacıoğlu, Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart, Tunç Ayhan, Nazım Berk Özbek, Fatih Fırat Kartal)

Setler: 25-13, 25-27, 25-7, 25-19

Süre:  96 dakika (23, 31, 20, 22)

AA

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