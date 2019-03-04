Voleybol 2. Lig yarı final müsabakaları sona erdi

Merkez Spor Salonu ve İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Salonlarında oynanan müsabakalarda 16 takım katıldı. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar 3 gün sürdü.
Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakalarında Saint Joseph, Cevhertepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Maliye İhtisas, Kartepe Belediyespor, Cizre Belediyespor, 1920 Maraşspor, İnegöl Belediyespor finale çıktı.
2. Lig Erkekler Final Voleybol Müsabakaları ise 11-13 Mart 2019 tarihleri arasından tarihleri arasında Malatya Merkez Spor Salonunda oynanacak.