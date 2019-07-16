Siyah-Beyazlılar, futbol A takımının forma sponsoru Vodafone’la olan anlaşmasını karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından uzatma kararı almıştı.

yapılan ilk anlaşmanın 5. yılında süresini doldurmasının ardından dünyaca ünlü İngiliz telekomünikasyon firmasıyla tekrar el sıkışan Beşiktaş yönetimi, anlaşmaya bugün resmiyet kazandıracak.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “forma sponsorluk anlaşmamızın yeni döneminin duyurusu, Beşiktaş JK yönetim Kurulu Başkanı fikret Orman ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın katılımıyla, saat 13.00’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilecektir” denildi.