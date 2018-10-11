Vodafone Park’ta yoğun mesai

Spor Toto Süper Lig’e milli aranın girmesi sonrasında Vodafone Park’ta zemin yenileme çalışmaları tüm hızıyla başladı.

Çim hastalığı sebebiyle büyük zarar gören zeminle ilgili olarak uzun süredir çalışmada bulunan uzmanlar, milli arada problemi ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bakım çalışmalarının hem sabah hem de akşam sürdüğü öğrenilirken Vodafone Park’ın Spor Toto Süper Lig’de 10. haftada oynanacak Rizespor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncuların şikayetlerinin ardından Nevzat Demir Tesisleri’nde de bakımın başladığı bildirildi.